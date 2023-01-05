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Гранат: если Головин стабильно отыграет концовку сезона, летом на него будет большой спрос

Гранат: если Головин стабильно отыграет концовку сезона, летом на него будет большой спрос
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Бывший защитник сборной России Владимир Гранат поделился мнением об игре российского полузащитника «Монако» Александра Головина.

«У него подходящий возраст для перехода в топ-клуб. То, что он так результативно играет, никого не удивляет. Ему пора быть лидером команды. Если он так же стабильно отыграет концовку сезона, то летом на него будет большой спрос», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В текущем сезоне 26-летний Головин провёл 24 матча за «Монако» во всех турнирах, забив четыре гола и отдав четыре результативных передачи. Монегаски занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 33 очка после 17 встреч. Также «Монако» вышел в плей-офф Лиги Европы.

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