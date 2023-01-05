Гранат: если Головин стабильно отыграет концовку сезона, летом на него будет большой спрос

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат поделился мнением об игре российского полузащитника «Монако» Александра Головина.



«У него подходящий возраст для перехода в топ-клуб. То, что он так результативно играет, никого не удивляет. Ему пора быть лидером команды. Если он так же стабильно отыграет концовку сезона, то летом на него будет большой спрос», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.



В текущем сезоне 26-летний Головин провёл 24 матча за «Монако» во всех турнирах, забив четыре гола и отдав четыре результативных передачи. Монегаски занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 33 очка после 17 встреч. Также «Монако» вышел в плей-офф Лиги Европы.