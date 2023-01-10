Осинов: на матч «Ростов» — «МЮ» хотели 400 тыс. человек! Меня достали: «Миша, где билеты?»

Тренер «Ростова» Михаил Осинов, ранее занимавший пост специалиста по работе с болельщиками, поделился воспоминаниями об ажиотаже на матче ростовчан с «Манчестер Юнайтед». Клубы встретились на стадии 1/8 финала Лиги Европы сезона-2016/2017. На всех желающих посетить игру билетов не хватило.

«Пришёл, а через пару дней матч с «Манчестер Юнайтед». 300-400 тысяч хотели на матч! Болельщики достали: «Миша, где билеты?» «Вы травите?» — отвечаю. — «Откуда я знаю, у меня у самого билета нет!» — приводит слова Осинова Sport24.

Напомним, встреча «Ростова» и «Манчестер Юнайтед» в Ростове-на-Дону завершилась со счётом 1:1. Ответный матч в Англии закончился победой «красных дьяволов» (1:0), которые в конечном итоге выиграли ту Лигу Европы.