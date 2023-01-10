Осинов: на матч «Ростов» — «МЮ» хотели 400 тыс. человек! Меня достали: «Миша, где билеты?»
Поделиться
Тренер «Ростова» Михаил Осинов, ранее занимавший пост специалиста по работе с болельщиками, поделился воспоминаниями об ажиотаже на матче ростовчан с «Манчестер Юнайтед». Клубы встретились на стадии 1/8 финала Лиги Европы сезона-2016/2017. На всех желающих посетить игру билетов не хватило.
«Пришёл, а через пару дней матч с «Манчестер Юнайтед». 300-400 тысяч хотели на матч! Болельщики достали: «Миша, где билеты?» «Вы травите?» — отвечаю. — «Откуда я знаю, у меня у самого билета нет!» — приводит слова Осинова Sport24.
Напомним, встреча «Ростова» и «Манчестер Юнайтед» в Ростове-на-Дону завершилась со счётом 1:1. Ответный матч в Англии закончился победой «красных дьяволов» (1:0), которые в конечном итоге выиграли ту Лигу Европы.
Комментарии
- 10 января 2023
-
13:50
-
13:47
-
13:43
-
13:34
-
13:30
-
13:24
-
13:07
-
13:01
-
12:51
-
12:49
-
12:44
-
12:40
-
12:36
-
12:24
-
12:20
-
12:10
-
11:58
-
11:50
-
11:48
-
11:39
-
11:25
-
11:25
-
11:18
-
11:10
-
10:56
-
10:56
-
10:50
-
10:49
-
10:44
-
10:40
-
10:40
-
10:29
-
10:26
-
10:17
-
09:53
Партнерский контент