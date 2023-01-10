Осинов — о тренере ЦСКА Федотове: он интересный дядька. В интервью спокойный, а на деле…
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Бывший капитан «Ростова» Михаил Осинов, который ныне входит в тренерский штаб команды, высказался о наставнике ЦСКА Владимире Федотове. Оба специалиста родом с Урала, в молодости их футбольные пути пересекались в футбольном клубе «Уралмаш».
«Мы соседи: в 30 километрах друг от друга родились! А лично пересеклись в 1996-м в «Уралмаше». Потом я как игрок вернулся уже в «Урал» — а он там тренировал.
Связана ли жёсткость Федотова с уральским происхождением? Конечно, а что тут такого? Выругался где-то, не сдержался — зато понятно всё! Он вообще дядька интересный, ха! В интервью всегда спокойный, а на самом деле… С Владимиром Валентиновичем можно посидеть, пообщаться — много интересного расскажет», — приводит слова Осинова Sport24.
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