Медийные команды примут участие в следующем розыгрыше Кубка России

Медийные футбольные команды примут участие в следующем розыгрыше Кубка России по футболу, информирует телеграм-канал турнира, ссылаясь на слова генерального секретаря РФС Максима Митрофанова.

Напомним, эксперимент с участием медийных команд в Кубке России впервые был опробован в сезона-2022/2023. Практика оказалась весьма удачной, телевизионные трансляции матчей медиаклубов были сравнимы по охватам с трансляциями матчей РПЛ.

Результаты медийных команд в Кубке также стали удивлением для многих. «Амкал» прошёл «Зоркий» (1/256 финала), «Тверь» (1/128 финала) и вылетел из турнира на стадии 1/64 финала, проиграв в серии пенальти «Звезде». Другая медиакоманда 2DROTS прошла «Чертаново» (1/256 финала) и вылетела из Кубка на стадии 1/128 финала от «Текстильщика».