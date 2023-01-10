Экс-футболист «Ростова» рассказал об отказе от перехода в «Динамо» Лобановского

Бывший капитан «Ростова», а ныне один из тренеров команды Михаил Осинов рассказал, как однажды отказался от перехода в киевское «Динамо», которое на тот момент тренировал Валерий Лобановский. По словам экс-футболиста, Лобановский лично звал его в свою команду, но игрок выбрал вариант перехода в «Ротор».

«Как я отказал Лобановскому? Слушай, сам не знаю. Мы встретились, пообщались. Лобановский сказал, что хочет меня видеть в Киеве. Рядом никого не было, кто подсказал бы. Может, испугался. Хотя многие мне говорят: «Отказать такому человеку — это дебилом конченым надо быть, [блин]!» (смеётся)

Ну, я и не в Томск куда-нибудь переехал! Только «Ротор» составлял конкуренцию московским командам. И тут вопрос не в материальной составляющей. В Киеве я бы не меньше заработал, это точно», — приводит слова Осинова Sport24.