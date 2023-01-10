Кузьмичёв: возможно, кто-то из воспитанников «Спартака» уйдёт, если придёт Дуарте

Бывший заместитель гендиректора «Спартака» по подготовке молодёжи Владимир Кузьмичёв считает, что кому-то из спартаковских воспитанников придётся покинуть московский клуб, если в команду перейдёт парагвайский защитник «Серро Портеньо» Алексис Дуарте.

«Насколько оправдан трансфер иностранца, когда место в составе может потерять свой воспитанник? Трудно залезть в голову спортивному директору. «Спартак» неоправданно упустил того же Агапова. В системе «Спартака» есть ребята, которым нужно давать шанс и развивать их. В первую очередь я бы обращал внимание на своих воспитанников.



Потеря Агапова? Это произошло, когда расформировали «Спартак-2», когда работал итальянец [Лука Каттани]. Вся ответственность ложится на него. У Агапова довольно высокий потенциал.



Что касается парагвайца, то, возможно, кому-то из спартаковских ребят придётся покинуть команду. Кому-то дорога будет закрыта. Как правило, легионера покупают не для того, чтобы он сидел на лавочке, значит, будут делать ставку на него», — сказал Кузьмичёв Legalbet.