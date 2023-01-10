Нобоа пропустил первые тренировки «Сочи» после отпуска из-за болезни
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Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал, что из-за болезни пока не смог приступить к тренировкам команды.
«Я ещё не приступил к тренировкам с «Сочи». Я заболел, планирую присоединиться к команде в субботу. Это не коронавирус. Просто грипп – ничего страшного. С Курбаном Бекиевичем [Бердыевым], конечно, успели пообщаться. Уже жду начала тренировок», – сказал Нобоа Metaratings.
Футболисты «Сочи» провели первую тренировку в новом году 7 января. В Сочи команда под руководством Курбана Бердыева будет тренироваться до 22 января. Потом сочинцы отправятся в Абу-Даби, где пройдёт второй сбор.
В первой части сезона Нобоа провёл за «Сочи» 15 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил в них десять голов и сделал одну результативную передачу.
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