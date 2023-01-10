Ван Бастен: вспоминаю Джанлуку Виалли с любовью

Бывший голландский футболист Марко ван Бастен высказался об ушедшем из жизни игроке и тренере Джанлуке Виалли.

«Уход из жизни Виалли поражает меня ещё больше, потому что он близок мне по возрасту. Они с Манчини плакали после завоевания титула в 2021 году с Италией и стёрли поражение на «Уэмбли» в Кубке чемпионов 1992 года (в том финале «Сампдория» с Манчини и Виалли в составе уступила «Барселоне». — Прим. «Чемпионата»).

После Евро-2020 Лука снова был в форме, и мы все надеялись… Теперь Роберто плакал, потому что его друг ушёл. Я играл в гольф с Джанлукой в ​​Турине на турнире, организованном его фондом. Это всегда было весело. Я вспоминаю его с любовью», — приводит слова Марко ван Бастена La Gazzetta dello Sport.