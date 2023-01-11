Источник: 16-летний Педро — ключевая цель сделки «Зенита» и «Коринтианса»

«Зенит» получил приоритетное право на приобретение 16-летнего вингера «Коринтианса» Педро. В российском клубе настаивали на этом пункте при обмене форварда Юри Алберто на Роберта Ренана и Ду Кейроса. Об этом сообщает журналист Фабио Алейшо в «Твиттере».
По сведениям источника, в Педро видят большой потенциал и уже относятся к нему с большой любовью. Именно приоритетное право выкупа Педро было главным фактором свершения сделки между сторонами. Недавно игрок был вызван в сборную Бразилии U20 для участия в чемпионате Южной Америки среди молодёжных команд.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Зенит» располагается на первой строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 42 очка после 17 туров и опережает на шесть очков «Спартак», находящийся на втором месте. В ближайшем матче РПЛ «Зенит» сыграет с «Пари НН».
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