Источник: 16-летний Педро — ключевая цель сделки «Зенита» и «Коринтианса»

«Зенит» получил приоритетное право на приобретение 16-летнего вингера «Коринтианса» Педро. В российском клубе настаивали на этом пункте при обмене форварда Юри Алберто на Роберта Ренана и Ду Кейроса. Об этом сообщает журналист Фабио Алейшо в «Твиттере».

По сведениям источника, в Педро видят большой потенциал и уже относятся к нему с большой любовью. Именно приоритетное право выкупа Педро было главным фактором свершения сделки между сторонами. Недавно игрок был вызван в сборную Бразилии U20 для участия в чемпионате Южной Америки среди молодёжных команд.



В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Зенит» располагается на первой строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 42 очка после 17 туров и опережает на шесть очков «Спартак», находящийся на втором месте. В ближайшем матче РПЛ «Зенит» сыграет с «Пари НН».