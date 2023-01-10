«Зенит» получил право преимущественного выкупа 16-летнего бразильца Педро

Питерский «Зенит» получил право преимущественного выкупа 16-летнего бразильского футболиста Педро. Об этом клуб объявил в своём телеграм-канале.

Педро выступает за «Коринтианс». Игрок был вызван в сборную Бразилии U20 для участия в чемпионате Южной Америки среди молодёжных команд.

Также «Зенит» подписал контракты с 19-летним защитником Робертом Ренаном и 22-летним полузащитником Ду Кейросом, который перейдёт в стан сине-бело-голубых летом. Юри Алберто и Иван покидают «Зенит».

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Зенит» располагается на первой строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 42 очка после 17 туров и опережает на шесть очков «Спартак», находящийся на втором месте. В ближайшем матче РПЛ «Зенит» сыграет с «Пари НН».