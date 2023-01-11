Тен Хаг прокомментировал выход «МЮ» в полуфинал Кубка лиги

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о победе над «Чарльтоном» в 1/4 финала Кубка английской лиги(3:0).



«Мы должны были попасть в полуфинал и мы справились с задачей. Думаю, мы должны были снять вопросы чуть раньше, но в конечном итоге цель состояла в том, чтобы пройти как можно дальше, так что я хотел бы поздравить команду.



Планировалось выпустить Рашфорда, Эриксена и Каземиро на поле и поддерживать их ритм перед предстоящими играми. Я не думаю, что мы многое позволяли соперникам, а если что, то у нас был Том Хитон. В этом стандарты нашей команды. Резервисты всегда должны быть готовы, и сегодня мы это увидели. Они все были готовы выйти на поле и показать хорошую игру», — приводит слова тен Хага BBC.