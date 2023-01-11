«МЮ» разгромил «Чарльтон Атлетик» и вышел в полуфинал Кубка лиги

В ночь с 10 на 11 января мск состоялся матч четвертьфинала Кубка английской лиги, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Чарльтон Атлетик». Игра началась в 23:00 мск. «Манчестер Юнайтед» одержал победу со счётом 3:0 и вышел в полуфинал турнира.

На 21-й минуте Антони открыл счёт после передачи Фреда. На 90-й минуте Маркус Рашфорд удвоил преимущество своей команды, отличившись после передачи Факундо Пельистри, а спустя четыре минуты сделал дубль после паса Каземиро. За «Манчестер Юнайтед» дебютировал 17-летний Кобби Майну. Игрок не сумел отметиться результативными действиями.

Ранее «Манчестер Юнайтед» победил в Кубке лиги «Астон Виллу» со счётом 4:2 и «Бёрнли» со счётом 2:0. «Чарльтон Атлетик» дошёл до четвертьфинала, обыграв «Куинз Парк Рейнджерс» (1:1, 5:3 по пенальти), «Уолсолл» (1:0), «Стивенидж» (1:1, 5:4 по пенальти) и «Брайтон» (0:0, 4:3 по пенальти).