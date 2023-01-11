Радченко: не буду называть фамилии, но в академии «Зенита» есть мальчишки не хуже Ренана

Бывший нападающий петербургского «Зенита», ныне тренер клубной академии Дмитрий Радченко признался, что чувствует обиду от того, что клуб рассматривает на позицию центрального защитника 19-летнего бразильца Роберта Ренана, а не своих воспитанников.



«Это больная тема, которая длится уже не два-три года, а очень-очень давно. В данной ситуации, конечно, мне обидно. Ренан — парень молодой, мы мало о нем знаем. Конечно, надо дождаться официального объявления о его переходе, но тем не менее. Вдвойне обидно еще и потому, что в связи со всеми этими событиями у нас сейчас такой период, что мы не играем в еврокубках. И это очень хороший момент для того, чтобы давать старт нашим молодым игрокам.



Ушел Ловрен — и на его место должен кто-то прийти. Должен ли был это быть кто-то опытнее? Сложно сказать, мы же о нем ничего не знаем. Может быть, он действительно супер-перспективный, будет развиваться в основе… Если такие возможности у клуба есть, мне нечего добавить.



Есть ли кто-то свой не хуже Ренана? Я не буду называть фамилии, но мальчишки есть. В 17-18 лет они только встают на такой свой мужской профессиональный уровень, их надо «доводить» и много с ними работать. А перспективных ребят с потенциалом – много. Просто я сам прошел этот путь, знаю, что это такое. Меня после школы даже в молодежный состав не брали – по своим физическим качествам я не подходил, был худой, «тонкий» после выпуска из «Смены». Спасибо, что приняли в ленинградское «Динамо», где я за год прошел такую мужскую школу, что потом, сразу минуя «молодежку», попал в основной состав «Зенита», — приводит слова Радченко «РБ Спорт».