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Радченко: не буду называть фамилии, но в академии «Зенита» есть мальчишки не хуже Ренана

Радченко: не буду называть фамилии, но в академии «Зенита» есть мальчишки не хуже Ренана
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Бывший нападающий петербургского «Зенита», ныне тренер клубной академии Дмитрий Радченко признался, что чувствует обиду от того, что клуб рассматривает на позицию центрального защитника 19-летнего бразильца Роберта Ренана, а не своих воспитанников.

«Это больная тема, которая длится уже не два-три года, а очень-очень давно. В данной ситуации, конечно, мне обидно. Ренан — парень молодой, мы мало о нем знаем. Конечно, надо дождаться официального объявления о его переходе, но тем не менее. Вдвойне обидно еще и потому, что в связи со всеми этими событиями у нас сейчас такой период, что мы не играем в еврокубках. И это очень хороший момент для того, чтобы давать старт нашим молодым игрокам.

Ушел Ловрен — и на его место должен кто-то прийти. Должен ли был это быть кто-то опытнее? Сложно сказать, мы же о нем ничего не знаем. Может быть, он действительно супер-перспективный, будет развиваться в основе… Если такие возможности у клуба есть, мне нечего добавить.

Есть ли кто-то свой не хуже Ренана? Я не буду называть фамилии, но мальчишки есть. В 17-18 лет они только встают на такой свой мужской профессиональный уровень, их надо «доводить» и много с ними работать. А перспективных ребят с потенциалом – много. Просто я сам прошел этот путь, знаю, что это такое. Меня после школы даже в молодежный состав не брали – по своим физическим качествам я не подходил, был худой, «тонкий» после выпуска из «Смены». Спасибо, что приняли в ленинградское «Динамо», где я за год прошел такую мужскую школу, что потом, сразу минуя «молодежку», попал в основной состав «Зенита», — приводит слова Радченко «РБ Спорт».

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