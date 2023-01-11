Арбитр Карасёв: прекрасно понимаю, что моя международная карьера на 100% закончена

Российский арбитр ФИФА Сергей Карасёв заявил, что его международная карьера с огромной долей вероятности завершена.



«Работа в финалах Лиги чемпионов и Лиги Европы была целью до февраля. Теперь я четко понимаю, что моя международная карьера закончена.



Я же всё вижу, оцениваю с точки зрения логики. Мне будет 44 года, уже почти год мы не судим в Европе. Сколько это продлится — неизвестно. И когда всё вернётся, я моложе не стану. Много времени не судить в Европе — это всё равно простой. Ты не имеешь международных матчей серьёзного уровня — ни Лиги чемпионов, ни Лиги Европы. Если долгое время таких игр нет, то и назначений долгое время не будет. Я прекрасно понимаю, что международная карьера на 100% закончена. А что будет дальше — посмотрим», — приводит слова Карасёва «Матч ТВ».



Карасёв входит в элитную категорию арбитров УЕФА. На счету 43‑летнего арбитра матчи на чемпионатах Европы и мира, финал Суперкубка УЕФА.



После отстранения российских сборных и клубов от международных соревнований в феврале 2022 года УЕФА и ФИФА перестали давать назначения российским судьям на официальные игры.

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