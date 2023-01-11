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Беллингем — о возвращении Аллера на поле: невероятное зрелище. Что за человек!

Беллингем — о возвращении Аллера на поле: невероятное зрелище. Что за человек!
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем отреагировал на возвращение партнёра по команде Себастьена Аллера на поле после борьбы с раком.

«Невероятное зрелище. Что за человек!» — написал Беллингем на своей странице в социальных сетях.

Накануне Аллер принял участие в товарищеском матче дортмундцев с дюссельдорфской «Фортуной». Игра завершилась победой «Боруссии» со счётом 5:1. Аллер не отметился результативными действиями.

Напомним, Аллер перешёл в дортмундскую «Боруссию» из амстердамского «Аякса» летом 2022 года. Контракт форварда с немецким клубом рассчитан до 2026 года. После перехода у нападающего была диагностирована злокачественная опухоль яичка. Аллер прошёл курс химиотерапии и перенёс две операции.

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