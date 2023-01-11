Эльдор Шомуродов близок к переходу в «Торино»

Нападающий римской «Ромы» Эльдор Шомуродов может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно. Футболист из Узбекистана близок к переходу в «Торино», информирует инсайдер Николо Скира в своём «твиттере».

По сведениям источника, Шомуродов уже согласовал с туринским клубом детали личного контракта. Сейчас идут переговоры на клубном уровне. Ранее СМИ сообщали, что «Рома» рассчитывает получить за переход игрока € 10 млн.

Российским болельщикам Шомуродов известен по выступлениям за «Ростов», в составе которого форвард провёл 80 матчей и забил 16 мячей. В текущем сезоне игрок сборной Узбекистана провёл за «Рому» восемь матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. Шомуродов выступает за римский клуб с августа 2021 года.