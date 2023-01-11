Гендузи может перейти в «Астон Виллу». Его уговаривает Эмери

Полузащитник «Марселя» Маттео Гендузи может стать игроком английской «Астон Виллы». Об этом сообщает журналист Фабрис Хоукинс в своём «твиттере».

По информации инсайдера, «Астон Вилла» готова предложить € 30 млн за Гендузи. Общая сумма трансфера может вырасти до € 40 млн, включая различные бонусы. Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери лично пытается убедить Гендузи перейти в английский клуб. Испанский специалист работал с французский полузащитником в лондонском «Арсенале». «Марсель» готов расстаться с Гендузи в случае, если получит хорошее предложение.

Гендузи стал игроком «Марселя» в 2021 году, перейдя из «Арсенала» на правах аренды. Летом 2022 года французский клуб оформил полноценный трансфер полузащитника, заплатив «пушкарям» € 11 млн. В текущем сезоне на счету 23-летнего Гендузи три гола и три голевых передачи в 22 сыгранных матчах во всех турнирах.

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