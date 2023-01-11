«Это уже слишком». Хави — о красной карточке Торресу за борьбу с Савичем

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал красную карточку и возможную длительную дисквалификацию в адрес нападающего Феррана Торреса. Испанец занялся борьбой с защитником «Атлетико» Стефаном Савичем на последних минутах матча 16-го тура чемпионата страны.

«Красная карточка Феррана Торреса — это чересчур, это была борьба, никакой агрессии… Я думаю, это уже слишком. Дисквалификация Феррана Торреса никак не связана с возможным уходом Депая», — приводит слова Хави Marca.

Напомним, оба футболиста получили по прямой красной карточке, однако дополнительно они могут получить дисквалификацию вплоть до 12 матчей.

Савич («Атлетико» М) и Торрес («Барселона») удалены за схватку. Видеоролик:

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