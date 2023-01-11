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Хави — о Бускетсе: это трансцендентный игрок, жизненно важный для меня

Хави — о Бускетсе: это трансцендентный игрок, жизненно важный для меня
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Главный тренер «Барселоны» Хави не скупился на комплименты в адрес полузащитника Серхио Бускетса.

«Бускетс? Для меня он трансцендентный игрок. Он капитан и всегда рядом с командой. С точки зрения футбола он является балансом команды с тех пор, как я пришёл. Это жизненно важный футболист для меня», — приводит слова Хави Marca.

Ранее в прессе сообщалось, что «Барселона» рассматривает несколько вариантов продолжения сотрудничества со своим капитаном, включая контракты на полгода и один сезон. Однако сам Бускетс, которого активно сватают в клубы МЛС, хочет уйти из «Барселоны» летом 2023 года.

Видеообзор. «Атлетико М» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 16-й тур:

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