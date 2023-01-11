Киммих рассказал о пережитых эмоциях после провала Германии на ЧМ-2022

Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Йозуа Киммих рассказал, как справился с негативными эмоциями после провала национальной команды на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
«Мои слова сразу после матча (с Коста-Рикой в 3-м туре. — Прим. «Чемпионата») были сказаны на эмоциях, потому что мне действительно было очень тяжело. Невозможно просто оставить это. Тем не менее у меня огромная мотивация играть за клуб. Я не провалился в яму.
Что помогло мне оправиться? Думаю, это благодаря моим детям. С ними сложно отчаяться, потому что у тебя есть более важные дела. Четыре года назад у меня не было столько дел (у Киммиха не было детей. — Прим. «Чемпионата»). Было много времени подумать [о вылете с чемпионата мира 2018 года в России] на отдыхе. Сейчас примерно так же, но меньше из-за домашних дел.
Первую половину текущего сезона я провёл стабильно, во второй же части я планирую улучшить свою результативность», — приводит слова Киммиха Bild.
На катарском ТВ поиздевались над сборной Германии:
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