«Реал» в серии пенальти обыграл «Валенсию» и вышел в финал Суперкубка Испании

В ночь с 11 на 12 января на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Саудовской Аравии прошёл матч полуфинала Суперкубка Испании. Играли мадридский «Реал» и «Валенсия». Финальный свисток Алехандро Хосе Эрнандеса Эрнандеса не выявил победителя — 1:1. Команды не забили в дополнительное время, поэтому лучшая определялась в серии пенальти. Точнее оказались футболисты «Реала».
Счёт в матче был открыт на 39-й минуте: форвард «Реала» Карим Бензема реализовал пенальти, не оставив шансов Георгию Мамардашвили. В начале второго тайма «Валенсия» сравняла: с передачи Тони Лато отличился Самуэл Лино.
Футболисты мадридского «Реала» реализовали все пять ударов в серии послематчевых пенальти. В финале турнира они сыграют с победителем пары «Барселона» — «Бетис».
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