«Монако» сыграл результативную ничью с «Лорьяном» на выезде. Головин отыграл 83 минуты

Завершился матч 18-го тура чемпионата Франции по футболу, в котором «Лорьян» принимал «Монако» на стадионе «Ив Алленма — Ле Мустуар». Матч завершился со счётом 2:2.



В первом тайме счёт во встрече не был открыт. На 27-й минуте после видеоповтора был отменён пенальти в ворота «Лорьяна». Первый гол в матче был забит только во втором тайме – на 61-й минуте отличился швейцарский форвард «Монако» Брил Эмболо. На 75-й минуте полузащитник «Лорьяна» Данго Уаттара сравнял счёт в матче (1:1), а двумя минутами позже нападающий Теремас Моффи вывел хозяев вперёд (2:1). На 94-й минуте полузащитник «Монако» Исмаил Якобс сравнял счёт в матче (2:2).



Перед началом встречи соперники занимали соседние места в турнирной таблице Лиги 1. «Монако» шёл на пятой строчке с 33 набранными очками, «Лорьян» — на шестой с 31 заработанным баллом.



Отметим, что российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе своей команды и провёл на поле 83 минуты, после чего был заменён.