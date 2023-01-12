Бензема повторил рекорд Месси в Суперкубке Испании

Нападающий «Реала» Карим Бензема забил в пятом матче подряд в Суперкубке Испании, сообщает в своём «твиттере» OptaJose.
Напомним, «Реал» в полуфинале турнира в серии послематчевых пенальти обыграл «Валенсию» (1:1, 4:3 – по пенальти).
Бензема забил гол на 39-й минуте, реализовав 11-метровый удар. Этот гол стал для французского форварда пятым подряд в Суперкубке Испании. По этому показателю он повторил рекорд аргентинского нападающего Лионеля Месси (восемь голов в пяти матчах) в Суперкубке Испании.
В финале Суперкубка Испании «Реал» сыграет с победителем пары «Барселона» — «Бетис».
В нынешнем сезоне Бензема принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 10 голов и сделал одну результативную передачу.
Какие рекорды Роналду может побить Месси:
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