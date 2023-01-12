Семшов: «Зенит» наладил контакт с Бразилией, игроки приносят пользу чемпионату России

Экс-игрок «Зенита» Игорь Семшов высказался о трансферной политики питерской команды. В ходе неё состав команды пополняют преимущественно иностранные игроки из Бразилии.

«Зенит» наладил контакт с Бразилией, эти футболисты приносят неплохие дивиденды для нашего чемпионата. Безусловно, данные покупки влияют на наших игроков, особенно в тот период, когда нет еврокубков. Российским футболистам хочется больше доверия в клубе, но когда покупают бразильцев, они понимают, что к легионерам будет больше доверия. В то же время, судя по последним приобретениям, «Зенит» покупает качественных легионеров. На новичков нужно посмотреть, а нашим ребятам – не опускать руки и бороться за место в составе. Любой тренер будет ставить футболиста, который сильнее.

Те же Бакаев и Сергеев знали, в какую команду шли. Они должны были понимать, что клуб обладает хорошим финансированием и может позволить себе любых футболистов. Ведь они приходили, когда были уже Малком, Клаудиньо, Барриос. Они понимали, что если эти легионеры уедут, то поиски новых иностранцев будут продолжаться и трансферная политика будет вестись. Игровое время Бакаева, Сергеева и других российских футболистов зависит только от них самих. С одной стороны это тяжело, с другой стороны, только в конкурентной среде игрок прогрессирует», – приводит слова Семшова Metaratings.ru.

Во вторник, 10 января, «Зенит» официально сообщил, что сумел достичь договорённости с «Коринтиансом» о переходах игроков в зимнее и летнее трансферные окна. Состав клуба с берегов Невы пополнят защитник Роберт Ренан и хавбек Ду Кейрос.