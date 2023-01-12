«Тулуза» впервые за 14 лет забила три мяча в первом тайме

В матче восемнадцатого тура чемпионата Франции «Тулуза» играла в гостях с «Осером». Подопечные Филиппа Монтанье разгромили своего оппонента со счётом 5:0.
Уже к концу первой половины встречи игроки «фиолетовых» забили три гола в ворота в ворота вернувшейся после десятилетнего перерыва в Лигу 1 команды. По информации Opta Jean, что «Тулуза» не отличалась трижды в первом тайме поединка с 2009 года. Последний раз это произошло 14 лет назад в матче с «ПСЖ». Тогда «малыши» обыграли своего оппонента со счётом 4:1.
«Тулуза» с 22 очками занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. Свой следующий матч команда проведёт в родных стенах. Её соперником станет «Брест». Игра пройдёт 15 января и начнётся в 17:00 мск.
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