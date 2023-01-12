Источник: Вадим Гаранин назначен главным тренером «Енисея»

Бывший тренер «Сочи» Вадим Гаранин назначен на пост наставника красноярского «Енисея». Стороны подписали контракт сроком на полтора года, информирует «РБ Спорт».
Согласно сведениям источника, Гаранин подписал контракт с «Енисеем» ещё 10-го числа. Официально об этом не было объявлено по техническим причинам, связанным с предыдущими тренерами. В ближайшие дни «Енисей» должен представить тренера.
Ранее Гаранин уже работал в «Енисее» в 2022 году, а летом возглавил «Сочи». В конце первой части чемпионата 52-летний специалист ушёл в отставку. «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 25 очков после 17 встреч.
«Енисей» располагается на четвёртой строчке в таблице Мелбет Первой лиги, заработав 34 очка за 20 матчей. В последний раз красноярцы играли в РПЛ в сезоне-2018/2019.
- 12 января 2023
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