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Источник: Вадим Гаранин назначен главным тренером «Енисея»

Источник: Вадим Гаранин назначен главным тренером «Енисея»
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Бывший тренер «Сочи» Вадим Гаранин назначен на пост наставника красноярского «Енисея». Стороны подписали контракт сроком на полтора года, информирует «РБ Спорт».

Согласно сведениям источника, Гаранин подписал контракт с «Енисеем» ещё 10-го числа. Официально об этом не было объявлено по техническим причинам, связанным с предыдущими тренерами. В ближайшие дни «Енисей» должен представить тренера.

Ранее Гаранин уже работал в «Енисее» в 2022 году, а летом возглавил «Сочи». В конце первой части чемпионата 52-летний специалист ушёл в отставку. «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 25 очков после 17 встреч.

«Енисей» располагается на четвёртой строчке в таблице Мелбет Первой лиги, заработав 34 очка за 20 матчей. В последний раз красноярцы играли в РПЛ в сезоне-2018/2019.

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