«Это всё шляпа». Гаранин отреагировал на слухи о конфликтах в «Сочи»

Бывший тренер «Сочи» Вадим Гаранин прокомментировал слухи о том, что у него были конфликты с некоторыми игроками сочинской команды. Также он охарактеризовал период своей работы в клубе.

«Как могу охарактеризовать свой период в «Сочи»? Были детали, которые я сделал не так, как должен был сделать. Это моменты, связанные с деталями тренировочного процесса, принципами взаимоотношений в команде.

В любом коллективе, где собраны очень серьёзные, знающие себе цену игроки, могут быть, безусловно, какие-то недопонимания и сомнения — как с одной, так и с другой стороны. Но каких-то конфликтов, визгов, криков — не было. Слухи про мои конфликты с Цаллаговым и Юсуповым? Нет. Это всё шляпа. Враньё», — приводит слова Гаранина «РБ Спорт».