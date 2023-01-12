«Это всё шляпа». Гаранин отреагировал на слухи о конфликтах в «Сочи»
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Бывший тренер «Сочи» Вадим Гаранин прокомментировал слухи о том, что у него были конфликты с некоторыми игроками сочинской команды. Также он охарактеризовал период своей работы в клубе.
«Как могу охарактеризовать свой период в «Сочи»? Были детали, которые я сделал не так, как должен был сделать. Это моменты, связанные с деталями тренировочного процесса, принципами взаимоотношений в команде.
В любом коллективе, где собраны очень серьёзные, знающие себе цену игроки, могут быть, безусловно, какие-то недопонимания и сомнения — как с одной, так и с другой стороны. Но каких-то конфликтов, визгов, криков — не было. Слухи про мои конфликты с Цаллаговым и Юсуповым? Нет. Это всё шляпа. Враньё», — приводит слова Гаранина «РБ Спорт».
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