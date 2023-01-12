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Система VAR будет использоваться на всех матчах плей-офф Лиги конференций УЕФА

Система VAR будет использоваться на всех матчах плей-офф Лиги конференций УЕФА
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Система VAR будет применяться на всех матчах плей-офф Лиги конференций УЕФА, начиная со стадии 1/16 финала. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

VAR впервые будет использоваться в предстоящем раунде плей-офф (1/16 финала) Лиги конференций и во всех последующих матчах вплоть до финала. Матчи 1/16 финала будут сыграны 16 и 23 февраля, команды-победители пройдут в 1/8 финала, где к ним присоединятся восемь победителей групп.

В 1/16 финала Лиги конференций встретятся:

«Карабах» (Азербайджан) — «Гент» (Бельгия).
«Трабзонспор» (Турция) — «Базель» (Швейцария).
«Лацио» (Италия) — ЧФР (Румыния).
«Будё-Глимт» (Норвегия) — «Лех» (Польша).
«Брага» (Португалия) — «Фиорентина» (Италия).
АЕК (Греция) — «Днепр-1» (Украина).
«Шериф» (Молдавия) — «Партизан» (Сербия).
«Лудогорец» (Болгария) — «Андерлехт» (Бельгия).

В 1/8 финала уже вышли «Истанбул Башакшехир» (Турция), «Вест Хэм Юнайтед» (Англия), «Вильярреал» (Испания), «Ницца» (Франция), «АЗ» (Нидерланды), «Юргорден» (Швеция), «Сивасспор» (Турция) и «Слован» (Словакия).

Финал Лиги конференций пройдёт в Праге 7 июня 2023 года.

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