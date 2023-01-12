Гюндоган: «Манчестер Юнайтед» сейчас сильнее, чем в недавнем прошлом

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган поделился ожиданиями от дерби с «Манчестер Юнайтед» после поражения от «Саутгемптона» (0:2) в игре 1/4 финала Кубка английской лиги. Матч 20-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» состоится в субботу, 14 января. Начало игры — в 15:30 мск.
«Для уверенности в себе никогда не бывает хорошо проиграть матч перед таким большим дерби. Мы поедем на «Олд Траффорд», зная, что в последние годы у нас там неплохо получалось.
Н, кажется, что «Юнайтед» сейчас сильнее, чем в недавнем прошлом. Они полны уверенности в себе, они будут играть в хороший футбол, и нам понадобится гораздо лучшее выступление, чем это (матч с «Саутгемптоном» в Кубке лиги. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Гюндогана официальный сайт «Манчестер Сити».
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