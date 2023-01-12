«Крыса из выгребной ямы». Всплыла переписка руководства «Барселоны» о Месси

В интернете появились скриншоты переписки в чате руководства футбольного клуба «Барселона» в конце 2021 года, когда президентом команды являлся Хосеп Мария Бартомеу. Члены правления каталонцев оскорбляли тогдашних игроков сине-гранатовых: Лионеля Месси, Жерара Пике и Серхио Бускетса.

«Бартомеу, не нужно любезничать с этой крысой из выгребной ямы. Клуб дал ему всё, а он говорит нам, кого покупать и кого подписывать, мы должны искать спонсоров для него. Почему, продлевая контракт с ним, мы должны делать то же самое с договорами Суареса и Альбы? Или почему мы должны платить комиссию за продления контракта с Фати его брату, Родриго Месси? Он был партнёром наркоторговца, множество раз шантажировал нас и злоупотреблял нашей добротой. Наш клуб пострадал из-за этого гормонального карлика, который обязан «Барселоне» своей жизнью!

Когда наступила пандемия, он послал нам сообщение: «Давите, понижайте зарплату другим, но меня и Луиса не трогайте». Я надеюсь, что это худшее, что могло с нами случиться», — приводит слова бывшего члена правления «Барселоны» Гомеса Понти Marca, ссылаясь на опубликованные скрины elPeriódico.com.

Также Понти называет Пике «####### сыном», а Бускетс и другие игроки «Барселоны» являются в глазах бывшего члена руководства «избалованными и бесчувственными миллионерами», которые должны покинуть клуб.

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