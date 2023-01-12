Аллегри: я уважаю Спаллетти. Он очень забавный

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча с «Наполи», который состоится завтра, 13 января, и начнётся в 22:45 по мск.

«Мы должны играть технично в матче с лучшей командой лиги. Нас ждёт замечательный спортивный вечер, а не решающий матч в борьбе за что-либо. Я очень уважаю Лучано Спаллетти, он очень забавный, и мы время от времени спорим на разные темы», — цитирует Аллегри журналист Джанлука Ди Марцио на своем официальном сайте.

Туринцы после 17 туров Серии А располагаются на втором месте. Команда Аллегри набрала очков. Неаполитанцы, которыми руководит Лучано Спаллетти, лидируют в итальянском национальной первенстве. В их активе 44 очка.

Футболисты Серии А, игравшие только за один клуб: