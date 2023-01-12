Малиновский: «Марсель» — главный французский клуб. Мой переход сюда — большой шаг вперёд

Полузащитник «Марселя» Руслан Малиновский рассказал об эмоциях от перехода из «Аталанты» в аренду во французский клуб, назвав его главным в стране.

«Марсель» — главный французский клуб. У него отличные болельщики, здесь выступали великие игроки, такие как Рибери или Дрогба. Когда мне поступило предложение от «Марселя», у меня не было сомнений, я сразу сказал «Да». Ко мне был интерес из Англии, но там не было никакой конкретики. Я думал, что стану игроком «Олимпика» ещё в августе, так что довольно много следил за командой, и мне очень нравится то, что происходит в клубе.

Знаю, что на стадионе «Марселя» царит особая атмосфера, которая подстёгивает команду. Это намного лучше, чем играть при пустых трибунах. Играть при аншлаге — это и есть футбол.

Переход в «Марсель» — большой шаг вперёд в моей карьере. Это команда, которая хочет завоёвывать трофеи. Мне 29 лет, но я всё ещё хочу прогрессировать, я ещё не достиг вершины своей карьеры», — приводит слова Малиновского RMC Sport.

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