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«Три с половиной года незабываемых эмоций». «Аталанта» попрощалась с Малиновским

«Три с половиной года незабываемых эмоций». «Аталанта» попрощалась с Малиновским
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«Аталанта» в своём аккаунте попрощалась с украинским полузащитником Русланом Малиновским после его трансфера в «Марсель».

«Три с половиной года незабываемых эмоций. Спасибо за всё, Малина. Удачи!», — говорится в сообщении пресс-службы в «твиттере» клуба.

Напомним, о переходе Малиновского в «Марсель» было объявлено вчера, 9 января. Как сообщали журналисты, сделка заключена в виде аренды до конца сезона с последующим выкупом за € 10 млн + € 3 млн в качестве бонусов. Игрок уже прошёл медицинское обследование и подписал все необходимые документы со своим новым клубом.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А Малиновский провёл за «Аталанту» 15 матчей, на его счету один забитый мяч и две результативные передачи.

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