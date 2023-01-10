«Три с половиной года незабываемых эмоций». «Аталанта» попрощалась с Малиновским
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«Аталанта» в своём аккаунте попрощалась с украинским полузащитником Русланом Малиновским после его трансфера в «Марсель».
«Три с половиной года незабываемых эмоций. Спасибо за всё, Малина. Удачи!», — говорится в сообщении пресс-службы в «твиттере» клуба.
Напомним, о переходе Малиновского в «Марсель» было объявлено вчера, 9 января. Как сообщали журналисты, сделка заключена в виде аренды до конца сезона с последующим выкупом за € 10 млн + € 3 млн в качестве бонусов. Игрок уже прошёл медицинское обследование и подписал все необходимые документы со своим новым клубом.
В нынешнем сезоне итальянской Серии А Малиновский провёл за «Аталанту» 15 матчей, на его счету один забитый мяч и две результативные передачи.
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