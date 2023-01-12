ФИФА представила номинантов на приз лучшему игроку 2022 года. Месси и Мбаппе — в списке

Международная федерация футбола (ФИФА) на своём официальном сайте объявила о старте голосования болельщиков за обладателя награды лучшему футболисту 2022 года.

В список попал нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема, являющийся действующим обладателем аналогичной награды по версии издания France Football, «Золотого мяча», и лучший игрок прошедшего чемпионата мира 2022 года в Катаре форвард сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионель Месси, а также главный голеадор мундиаля футболист национальной команды Франции и одноклубник капитана аргентинцев Килиан Мбаппе.

Полностью список номинантов на приз лучшему футболисту года выглядит следующим образом:

Хулиан Альварес (Аргентина, «Манчестер Сити»);

Джуд Беллингем (Англия, «Боруссия» Дортмунд);

Карим Бензема (Франция, «Реал» Мадрид);

Кевин Де Брёйне (Бельгия, «Манчестер Сити»);

Эрлинг Холанд (Норвегия, «Манчестер Сити»);

Ашраф Хакими (Марокко, «ПСЖ»);

Роберт Левандовски (Польша, «Барселона»);

Садио Мане (Сенегал, «Бавария»);

Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ»);

Лионель Месси (Аргентина, «ПСЖ»);

Лука Модрич (Хорватия, «Реал» Мадрид);

Неймар (Бразилия, «ПСЖ»);

Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»);

Винисиус Жуниор (Бразилия, «Реал» Мадрид).

Мбаппе и Хакими маскируются на улицах Нью-Йорка