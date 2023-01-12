ФИФА представила номинантов на приз лучшему игроку 2022 года. Месси и Мбаппе — в списке
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Международная федерация футбола (ФИФА) на своём официальном сайте объявила о старте голосования болельщиков за обладателя награды лучшему футболисту 2022 года.
В список попал нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема, являющийся действующим обладателем аналогичной награды по версии издания France Football, «Золотого мяча», и лучший игрок прошедшего чемпионата мира 2022 года в Катаре форвард сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионель Месси, а также главный голеадор мундиаля футболист национальной команды Франции и одноклубник капитана аргентинцев Килиан Мбаппе.
Полностью список номинантов на приз лучшему футболисту года выглядит следующим образом:
- Хулиан Альварес (Аргентина, «Манчестер Сити»);
- Джуд Беллингем (Англия, «Боруссия» Дортмунд);
- Карим Бензема (Франция, «Реал» Мадрид);
- Кевин Де Брёйне (Бельгия, «Манчестер Сити»);
- Эрлинг Холанд (Норвегия, «Манчестер Сити»);
- Ашраф Хакими (Марокко, «ПСЖ»);
- Роберт Левандовски (Польша, «Барселона»);
- Садио Мане (Сенегал, «Бавария»);
- Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ»);
- Лионель Месси (Аргентина, «ПСЖ»);
- Лука Модрич (Хорватия, «Реал» Мадрид);
- Неймар (Бразилия, «ПСЖ»);
- Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»);
- Винисиус Жуниор (Бразилия, «Реал» Мадрид).
Мбаппе и Хакими маскируются на улицах Нью-Йорка
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