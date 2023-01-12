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ФИФА представила номинантов на приз лучшему игроку 2022 года. Месси и Мбаппе — в списке

ФИФА представила номинантов на приз лучшему игроку 2022 года. Месси и Мбаппе — в списке
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Международная федерация футбола (ФИФА) на своём официальном сайте объявила о старте голосования болельщиков за обладателя награды лучшему футболисту 2022 года.

В список попал нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема, являющийся действующим обладателем аналогичной награды по версии издания France Football, «Золотого мяча», и лучший игрок прошедшего чемпионата мира 2022 года в Катаре форвард сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионель Месси, а также главный голеадор мундиаля футболист национальной команды Франции и одноклубник капитана аргентинцев Килиан Мбаппе.

Полностью список номинантов на приз лучшему футболисту года выглядит следующим образом:

  • Хулиан Альварес (Аргентина, «Манчестер Сити»);
  • Джуд Беллингем (Англия, «Боруссия» Дортмунд);
  • Карим Бензема (Франция, «Реал» Мадрид);
  • Кевин Де Брёйне (Бельгия, «Манчестер Сити»);
  • Эрлинг Холанд (Норвегия, «Манчестер Сити»);
  • Ашраф Хакими (Марокко, «ПСЖ»);
  • Роберт Левандовски (Польша, «Барселона»);
  • Садио Мане (Сенегал, «Бавария»);
  • Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ»);
  • Лионель Месси (Аргентина, «ПСЖ»);
  • Лука Модрич (Хорватия, «Реал» Мадрид);
  • Неймар (Бразилия, «ПСЖ»);
  • Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»);
  • Винисиус Жуниор (Бразилия, «Реал» Мадрид).
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