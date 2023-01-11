Месси, Мбаппе, Холанд и Бензема — в символической сборной 2022 года по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила свою версию символической сборной лучших игроков 2022 года.

В сборную IFFHS попали действующий обладатель «Золотого мяча» нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема, лучший бомбардир чемпионата мира 2022 года в Катаре форвард сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе, а также одноклубник игрока парижской команды капитан аргентинской сборной Лионель Месси.

Полностью символическая сборная IFFHS выглядит следующим образом:

Вратарь: Тибо Куртуа (Бельгия, «Реал» Мадрид);

Защитники: Альфонсо Дэвис (Канада, «Бавария»), Вирджил ван Дейк (Нидерланды, «Ливерпуль»), Йошко Гвардиол (Хорватия, «РБ Лейпциг»), Ашраф Хакими (Марокко, «ПСЖ»);

Полузащитники: Кевин Де Брёйне (Бельгия, «Манчестер Сити»), Лука Модрич (Хорватия, «Реал» Мадрид);

Нападающие: Лионель Месси (Аргентина, «ПСЖ»), Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ»), Карим Бензема (Франция, «Реал» Мадрид), Эрлинг Холанд (Норвегия, «Манчестер Сити»).

Месси зажёг в ночном клубе после победы на чемпионате мира: