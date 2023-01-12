Тонали — о поражении «Милана»: удаление игрока «Торино» сломало игру, нам было трудно

Полузащитник «Милана» Сандро Тонали выразил своё разочарование после поражения в матче 1/8 финала Кубка Италии с «Торино» со счётом 0:1.

«Мы разочарованы, но нам повезло, что у нас есть ещё три соревнования, и через три дня мы снова играем. Теперь нам предстоит проанализировать, что пошло не так в этом матче, который решил момент, пока вся команда была в атаке. «Торино» физически слаженная команда, которая управляет всей игрой, и за ними нужно поспевать, но мы — «Милан», и у нас не должно быть психических и физических проблем. Нам нужно было побеждать.

Теперь давайте поставим точку и начнём с чистого листа. Если бы не удаление, это была бы другая игра, может быть, с определённой точки зрения проще, потому что они сидели глубоко, и нам было трудно управлять игрой. Мы хорошо подошли к матчу, но красная карточка всё сломала. Мы разочарованы, но теперь мы должны начать всё заново», — приводит слова Тонали Football Italia.

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