Гвардиола не уверен, что Холанд и Де Брёйне помогли бы «МС» избежать вылета из Кубка лиги

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал своё решение оставить Кевина Де Брёйне и Эрлинга Холанда на скамейке запасных в игре с «Саутгемптоном» в Кубке лиги. Оба футболиста вышли по ходу второго тайма, когда «святые» уже вели со счётом 2:0, но не смогли помочь команде избежать поражения.

«Я оставил их на скамейке запасных в игре с «Челси», и мне не задали такой вопрос, потому что мы победили. Когда участвуешь в четырёх турнирах, нужно использовать всех, кто у тебя есть. И парням, которые нечасто играют, нужно что-то делать со своей физикой, чтобы помочь всем остальным. Кто знает, будь Холанд и Кевин Де Брёйне в старте, всё могло быть по-другому. Я не знаю.

Мы старались сделать всё возможное. Поменяли состав после того, как сыграли с «Челси» в Премьер-лиге, и победили [в Кубке Англии]. Тогда люди говорили, какое хорошее это было решение. Я понимаю, что в этом бизнесе мы хотим, чтобы все были вовлечены, но сейчас это было не так. У меня есть ощущение, что в каком бы составе мы ни выступили, всё произошло бы именно так», — приводит слова Гвардиолы издание Metro.

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