Президент «Торино» — о победе над «Миланом»: даже в меньшинстве мы играли в свой футбол

Президент «Торино» Урбаино Каир поделился эмоциями от победы его команды над «Миланом» в 1/8 финала Кубка Италии со счётом 1:0.
«Это была действительно большая радость, после матча я побежал в раздевалку, обнял [главного тренера] Ивана Юрича, он и игроки были на седьмом небе от счастья. Первые 70 минут мы хорошо вели игру, затем нас осталось всего десять на поле [после удаления], но мы не отказывались от своей игры, о чем свидетельствуют моменты, которые у нас были по ходу встречи. А затем мы забили гол. Мы уже побеждали и «Милан», и «Интер», но эта победа доставляет нам много радости.
Чемпионат? Мы выступали в Серии А 11 лет подряд, дважды занимали седьмое место. Это неплохо, но сейчас мы находимся в таком положении, когда хотели бы добиться большего. У нас очень хороший тренер, который прекрасно работает с молодыми игроками и подтянул некоторых игроков наилучшим образом», — приводит слова Каира журналист Альфредо Педулла.
«Торино» в меньшинстве выбил «Милан» из Кубка Италии
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