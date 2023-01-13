«Фиорентина» и «Рома» вышли в 1/4 финала Кубка Италии
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Сегодня, 12 января, состоялись два матча Кубка Италии по футболу.
В первом матче игрового дня «Фиорентина» на своём поле встречалась с «Сампдорией». Команда из Флоренции одержала минимальную победу — 1:0. Единственный гол в матче был забит на 25-й минуте — отличился Антонин Барак.
Кубок Италии. 1/8 финала
12 января 2023, четверг. 20:00 МСК
Фиорентина
Флоренция
Окончен
1 : 0
Сампдория
Генуя
1:0 Барак – 25'
Удаления: нет / Мурильо – 90+3'
В другом матче игрового дня столичная «Рома» на домашнем поле принимала «Дженоа». Встреча также завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол в матче на 64-й минуте встречи забил Пауло Дибала, выведя римлян в четвертьфинал турнира.
Кубок Италии. 1/8 финала
12 января 2023, четверг. 23:00 МСК
Рома
Рим
Окончен
1 : 0
Дженоа
Генуя
1:0 Дибала – 64'
Ранее путёвки в четвертьфинал уже оформили миланский «Интер», в дополнительное время одолевший «Парму», и «Торино», также в дополнительное время оказавшийся сильнее «Милана».
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