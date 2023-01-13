«Фиорентина» и «Рома» вышли в 1/4 финала Кубка Италии

Сегодня, 12 января, состоялись два матча Кубка Италии по футболу.



В первом матче игрового дня «Фиорентина» на своём поле встречалась с «Сампдорией». Команда из Флоренции одержала минимальную победу — 1:0. Единственный гол в матче был забит на 25-й минуте — отличился Антонин Барак.

В другом матче игрового дня столичная «Рома» на домашнем поле принимала «Дженоа». Встреча также завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол в матче на 64-й минуте встречи забил Пауло Дибала, выведя римлян в четвертьфинал турнира.

Ранее путёвки в четвертьфинал уже оформили миланский «Интер», в дополнительное время одолевший «Парму», и «Торино», также в дополнительное время оказавшийся сильнее «Милана».