Силва: теперь у фанатов «Фулхэма» прекрасные ощущения после 16 лет без побед над «Челси»

Главный тренер «Фулхэма» Марку Силва подвел итоги матча АПЛ с «Челси» (2:1).



«Чудесный вечер для наших болельщиков. 16 лет без побед над «Челси» – теперь у них прекрасные ощущения.



Матч получился тяжелым. Я и говорил, что он будет особенным, хотя у «Челси» неудачный отрезок. Я обязан отдать должное своим игрокам – после 15 минут они приспособились и не давали Феликсу и Маунту свободного пространства, хотя те стремились забежать за спину фулбекам.



Мы хорошо провели первый тайм, а вот в начале второго играли хуже не придумаешь, и это сыграло сопернику на руку. Они стали доставлять нам больше хлопот до тех пор, пока не случилось удаление [Феликса]. Ну, а дальше мы уже были обязаны побеждать», – приводит слова Силвы BBC.

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