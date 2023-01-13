«Спартак» объявил состав на первый сбор. Промес и Мозес пропустят этап подготовки

Московский «Спартак» опубликовал состав на первый учебно-тренировочный сбор. Команда проведёт его в Дубае (ОАЭ) с 13 по 27 января. Об этом сообщил официальный сайт клуба.
Состав московского «Спартака»:
Вратари: Михаил Волков, Александр Максименко, Александр Селихов, Антон Шитов.
Защитники: Максим Веденеев, Георгий Джикия, Дмитрий Иванников, Леон Классен, Павел Маслов, Мацей Рыбус, Никита Чернов.
Полузащитники: Даниил Денисов, Антон Зиньковский, Роман Зобнин, Даниил Зорин, Михаил Игнатов, Руслан Литвинов, Кристофер Мартинс, Данил Пруцев, Иван Пяткин, Наиль Умяров, Даниил Хлусевич, Виталий Шитов.
Нападающие: Кейта Бальде, Павел Мелёшин, Шамар Николсон, Александр Соболев.
Полузащитник Виктор Мозес, восстанавливающийся после травмы, пропустит первый сбор и присоединится к партнерам позже. В Дубае также не будут работать защитники Николай Рассказов и Миха Мевля, которые, вероятно, продолжат карьеру в других клубах.
Нападающий Квинси Промес обратился к клубу с просьбой начать подготовку по индивидуальному графику в связи с личными обстоятельствами. Клуб удовлетворил просьбу футболиста.
«Спартак» на первом сборе проведёт два матча: 22 января с «Левски» (Болгария), 27 января с «Ботевом» (Болгария).
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