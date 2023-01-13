Защитник «Челси» Кулибали: оказывается большое давление, но все поддерживают тренера

Защитник «Челси» Калиду Кулибали высказался о текущем положении команды.
«Мы знаем, что болельщикам трудно. Постараемся сделать всё, чтобы изменить эту ситуацию, и я надеюсь, что болельщики продолжат верить в команду.
На тренера и на команду оказывается большое давление, но все поддерживают тренера. Мы хотим помочь ему и заставить его гордиться, сейчас это сложно, но мы собираемся сделать всё.
Да, у нас много травм, игроков, которые отсутствуют. Сейчас это трудно, но мы должны продолжать работать. Мы не можем оставаться в таком состоянии и ждать, когда они вернутся, чтобы показать что-то ещё на поле. Это сложная ситуация, но мы не можем жаловаться, мы просто должны усердно работать и продолжать верить», — приводит слова Кулибали официальный сайт «Челси».
«Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 25 очков после 18 матчей.
Видео: Фанаты «Челси» обратились к Грэму Поттеру после матча:
- 13 января 2023
-
11:54
-
11:50
-
11:46
-
11:32
-
11:31
-
11:20
-
11:18
-
11:16
-
11:04
-
11:01
-
10:58
-
10:50
-
10:42
-
10:30
-
10:20
-
10:10
-
10:07
-
10:04
-
10:00
-
09:55
-
09:41
-
09:40
-
09:30
-
09:24
-
09:14
-
09:08
-
09:00
-
08:30
-
08:30
-
08:06
-
07:54
-
07:53
-
07:16
-
06:59
-
06:48