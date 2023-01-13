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Защитник «Челси» Кулибали: оказывается большое давление, но все поддерживают тренера

Защитник «Челси» Кулибали: оказывается большое давление, но все поддерживают тренера
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Защитник «Челси» Калиду Кулибали высказался о текущем положении команды.

«Мы знаем, что болельщикам трудно. Постараемся сделать всё, чтобы изменить эту ситуацию, и я надеюсь, что болельщики продолжат верить в команду.

На тренера и на команду оказывается большое давление, но все поддерживают тренера. Мы хотим помочь ему и заставить его гордиться, сейчас это сложно, но мы собираемся сделать всё.

Да, у нас много травм, игроков, которые отсутствуют. Сейчас это трудно, но мы должны продолжать работать. Мы не можем оставаться в таком состоянии и ждать, когда они вернутся, чтобы показать что-то ещё на поле. Это сложная ситуация, но мы не можем жаловаться, мы просто должны усердно работать и продолжать верить», — приводит слова Кулибали официальный сайт «Челси».

«Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 25 очков после 18 матчей.

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