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Агент Вагнера Лава оценил возможность возвращения бразильца в ЦСКА

Агент Вагнера Лава оценил возможность возвращения бразильца в ЦСКА
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Эвандро Феррейра, агент бывшего бразильского нападающего ЦСКА Вагнера Лава, прокомментировал слухи о возращении футболиста в стан армейского клуба.

«Возвращение Вагнера в Россию? Он подписал контракт с клубом «Спорт Ресифе» ещё на один сезон, поэтому я не знаю, случится ли это когда-нибудь.

Но, вы знаете, у нас с Вагнером есть общая идея сделать проект ЦСКА в Бразилии. Под проектом я подразумеваю создание клуба в Рио-де-Жанейро, который бы стал партнёром ЦСКА, развивал потенциал молодых футболистов, поставлял бразильских футболистов в Москву. Тем самым клуб сэкономил бы миллионы. Я пока не обращался к руководителям армейцев, но, думаю, наша идея может заинтересовать ЦСКА», – приводит слова представителя Лава Metaratings.

Лав выступал за ЦСКА с перерывами с 2004 по 2013 год. Всего на счету бразильца 124 гола и 53 голевые передачи в 259 матчах за армейцев.

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