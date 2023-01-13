Агент Вагнера Лава оценил возможность возвращения бразильца в ЦСКА

Эвандро Феррейра, агент бывшего бразильского нападающего ЦСКА Вагнера Лава, прокомментировал слухи о возращении футболиста в стан армейского клуба.
«Возвращение Вагнера в Россию? Он подписал контракт с клубом «Спорт Ресифе» ещё на один сезон, поэтому я не знаю, случится ли это когда-нибудь.
Но, вы знаете, у нас с Вагнером есть общая идея сделать проект ЦСКА в Бразилии. Под проектом я подразумеваю создание клуба в Рио-де-Жанейро, который бы стал партнёром ЦСКА, развивал потенциал молодых футболистов, поставлял бразильских футболистов в Москву. Тем самым клуб сэкономил бы миллионы. Я пока не обращался к руководителям армейцев, но, думаю, наша идея может заинтересовать ЦСКА», – приводит слова представителя Лава Metaratings.
Лав выступал за ЦСКА с перерывами с 2004 по 2013 год. Всего на счету бразильца 124 гола и 53 голевые передачи в 259 матчах за армейцев.
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