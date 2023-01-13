«Краснодар» объявил об отмене матча с «Левски»

«Краснодар» не сыграет с болгарским «Левски» на первом зимнем сборе в Дубае (ОАЭ). Об этом сообщил официальный сайт клуба. Контрольный матч был изначально запланирован на 17 января.

«Решением нового тренерского штаба внесены изменения в график матчей «Краснодара» на первом тренировочном сборе. Игра с «Левски» не состоится, об остальных матчах будет сообщено дополнительно», — написано в заявлении клуба.

На первом сборе у «Краснодара» ещё запланирована игра с узбекским «Бунёдкором». Встреча должна состояться 23 января в 17:00 мск. В рамках второго сбора «быки» примут участие в Зимнем кубке РПЛ, где сыграют с «Сочи», московским «Спартаком» и «Ростовом».

Напомним, 4 января Владимир Ивич сменил Александра Сторожука на посту главного тренера «Краснодара».