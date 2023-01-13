«Краснодар» объявил об отмене матча с «Левски»

«Краснодар» не сыграет с болгарским «Левски» на первом зимнем сборе в Дубае (ОАЭ). Об этом сообщил официальный сайт клуба. Контрольный матч был изначально запланирован на 17 января.
«Решением нового тренерского штаба внесены изменения в график матчей «Краснодара» на первом тренировочном сборе. Игра с «Левски» не состоится, об остальных матчах будет сообщено дополнительно», — написано в заявлении клуба.
На первом сборе у «Краснодара» ещё запланирована игра с узбекским «Бунёдкором». Встреча должна состояться 23 января в 17:00 мск. В рамках второго сбора «быки» примут участие в Зимнем кубке РПЛ, где сыграют с «Сочи», московским «Спартаком» и «Ростовом».
Напомним, 4 января Владимир Ивич сменил Александра Сторожука на посту главного тренера «Краснодара».
- 13 января 2023
-
11:54
-
11:50
-
11:46
-
11:32
-
11:31
-
11:20
-
11:18
-
11:16
-
11:04
-
11:01
-
10:58
-
10:50
-
10:42
-
10:30
-
10:20
-
10:10
-
10:07
-
10:04
-
10:00
-
09:55
-
09:41
-
09:40
-
09:30
-
09:24
-
09:14
-
09:08
-
09:00
-
08:30
-
08:30
-
08:06
-
07:54
-
07:53
-
07:16
-
06:59
-
06:48