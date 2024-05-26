Церемония премии РПЛ: претенденты на награду лучшему нападающему сезона

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Сегодня, 26 мая, состоится церемония премии Герои РПЛ. Прямую трансляцию данного мероприятия можно будет посмотреть в группе «Матч ТВ» в социальной сети VK. Начало трансляции — в 18:00 мск.

В число финалистов в номинации «Нападающий сезона» Российской Премьер-Лиги вошли три футболиста:

Александр Соболев («Спартак»);

Константин Тюкавин («Динамо»);

Джон Кордоба («Краснодар»).

Напомним, в нынешнем сезоне Соболев принял участие в 27 матчах РПЛ, в которых отметился пятью голами и шестью ассистами. Тюкавин сыграл в 30 матчах чемпионата России, в которых забил 15 голов и сделал 10 результативных передач. Кордоба принял участие в 27 встречах (15 голов и шесть ассистов).

По итогам нынешнего сезона РПЛ «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков. На второй строчке расположился «Краснодар», заработавший 56 очков. Замкнуло тройку лидеров московское «Динамо», набравшее также 56 очков.

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