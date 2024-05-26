Бубнов назвал главную ошибку Лички в матче 30-го тура РПЛ «Динамо» с «Краснодаром»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о решениях главного тренера московского «Динамо» Марцела Лички по ходу игры 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:1).

«Главная ошибка Лички — это выход на поле Паршивлюка. Логика этой замены непонятна. Команде нужно было атаковать и забивать, для этого гораздо лучше подходят игроки нападения. Тот же Фёдор Смолов, даже Дмитрий Скопинцев, которого заменил Сергей, мог принести больше пользы на чужой половине. Но появился Паршивлюк и схватил удаление за вторую жёлтую уже через 15 минут, ещё больше осложнив положение «Динамо». Совершенно неожиданный ход!» — приводит слова Бубнова Sportbox.

После этой победы в активе «Краснодара» стало 56 очков. «Быки» заняли второе место по итогам нынешнего сезона, обойдя «Динамо» по дополнительным показателям. На первой строчке расположился санкт-петербургский «Зенит» (57). Единственный гол в матче забил колумбийский нападающий краснодарцев Джон Кордоба.