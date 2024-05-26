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Переговоры между «ПСЖ» и «Краснодаром» по Сафонову находятся на финальной стадии — Романо

Французский «Пари Сен-Жермен» завершает сделку по подписанию российского голкипера Матвея Сафонова из «Краснодара», сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в «ПСЖ» считают, что он очень талантлив, и переговоры находятся на завершающей стадии. Осталось уточнить последние детали, чтобы затем заключить сделку.

Напомним, ранее появилась информация, что «ПСЖ» заплатит € 20 млн «Краснодару» за переход Матвея Сафонова.

25-летний Матвей Сафонов является воспитанником «быков». В нынешнем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.