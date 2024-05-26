Габулов: из-за чемпионств «Зенита» РПЛ становится менее интересной для болельщиков

Бывший голкипер «Динамо», ЦСКА и сборной России Владимир Габулов рассказал о влиянии наличия гегемона в РПЛ на интерес болельщиков.

— От постоянных чемпионств «Зенита» интерес к РПЛ теряется?

— Я отталкиваюсь не от эмоций и смотрю футбол не ради эмоций, а с точки зрения анализа. Наверное, для болельщиков чемпионат становится не так интересен. Хотя в этом сезоне посещаемость на многих аренах возросла в сравнении с прошлым. Думаю, что с точки зрения конкуренции среди клубов следующий чемпионат будет ещё интереснее», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, по итогам нынешнего сезона РПЛ «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков. В 30-м туре Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые обыграли «Ростов» со счётом 2:1. В составе санкт-петербургского клуба голами отметились Густаво Мантуан и Артур. Единственный гол «Ростова» забил Роналдо.

Звёздные «ветераны» Евро-2024: