Сергей Юран: Баринову надо ехать в «Бешикташ». Болельщики «Локомотива» должны его понять

Бывший тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран высказался о возможном уходе российского полузащитника Дмитрия Баринова из московского «Локомотива» в турецкий «Бешикташ».



«Когда ещё шанс предоставиться уехать в такой серьёзный клуб по меркам Европы? Он много отдал «Локомотиву», в том числе и здоровья: у него были серьёзные травмы. Поэтому не думаю, что его кто-то упрекнёт, если он решит уехать в «Бешикташ». Это шанс. Может, потом появится возможность перейти в ещё более серьёзный чемпионат.



Моё мнение, как футболиста в прошлом, — нужно принимать приглашение, потому что это будет правильно. Ведь футбольная жизнь очень коротка.



Попробовать в другой стране и чемпионате — это всегда вызов. Считаю, что нужно принимать решение. Повторюсь, со стороны болельщиков «Локомотива» не должно быть упрёков. По-человечески и по-спортивному его должны понять. Сможет он или нет — это другой вопрос. Надо ехать», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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