Мантуан: Пеле — Король футбола для всего мира. Было тяжёло, когда он умер
Поделиться
Бразильский полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Густаво Мантуан рассказал о том, как отреагировал на информацию о кончине легендарного футболиста Пеле.
«Когда Пеле не стало, это был не один сложный день. Это были тяжёлые дни в целом — и для меня лично, и для всей Бразилии. Мы знаем, что Пеле — Король футбола не только для бразильцев, но и для всего мира. За счёт всего, что он сделал, что он выиграл. Очень непросто было в эти дни», — приводит слова Мантуана «Матч ТВ».
Напомним, Пеле скончался после продолжительной борьбы с раковым заболеванием на 82-м году жизни. Легендарный бразилец является единственным футболистом в истории, трижды становившимся чемпионом мира.
Последние месяцы Пеле. Как жил главный футболист в истории:
Комментарии
- 13 января 2023
-
15:05
-
14:58
-
14:55
-
14:54
-
14:40
-
14:40
-
14:37
-
14:37
-
14:28
-
14:17
-
14:01
-
14:00
-
13:50
-
13:47
-
13:43
-
13:40
-
13:35
-
13:34
-
13:10
-
13:08
-
13:07
-
12:56
-
12:47
-
12:45
-
12:45
-
12:29
-
12:17
-
12:10
-
12:06
-
11:54
-
11:50
-
11:46
-
11:32
-
11:31
-
11:20
Партнерский контент