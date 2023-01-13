Мантуан: Пеле — Король футбола для всего мира. Было тяжёло, когда он умер

Бразильский полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Густаво Мантуан рассказал о том, как отреагировал на информацию о кончине легендарного футболиста Пеле.

«Когда Пеле не стало, это был не один сложный день. Это были тяжёлые дни в целом — и для меня лично, и для всей Бразилии. Мы знаем, что Пеле — Король футбола не только для бразильцев, но и для всего мира. За счёт всего, что он сделал, что он выиграл. Очень непросто было в эти дни», — приводит слова Мантуана «Матч ТВ».

Напомним, Пеле скончался после продолжительной борьбы с раковым заболеванием на 82-м году жизни. Легендарный бразилец является единственным футболистом в истории, трижды становившимся чемпионом мира.

Последние месяцы Пеле. Как жил главный футболист в истории: